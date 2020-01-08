Президентка Естонії повернула росіянам пляшку кримського шампанського – ЗМІ

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд не прийняла подаровану посольством Росії до її дня народження пляшку кримського шампанського, повідомило естонське видання Eesti Ekspress.

«Посольство Росії привітало президентку з 50-річчям, надіславши їй квіти, шоколад і пляшку кримського шампанського. Останню канцелярія президента відправила назад до посольства», – йдеться в повідомленні.

Глава держави відзначила ювілей 30 грудня. Офіційно адміністрація глави держави не повідомила про цю ситуацію.

Раніше спікер парламенту Естонії Хенн Пиллуаас повідомив, що Естонія ніколи не визнає російську анексію Криму.

Президент України Володимир Зеленський і президентка Естонської Республіки Керсті Кальюлайд зустрілися 26 листопада в Таллінні, де закликали Росію припинити незаконну окупацію Криму і агресію на Донбасі.