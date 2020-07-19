20-23 липня в Києві можуть обмежувати дорожній рух через візит президентки Швейцарії – УДО

20-23 липня в Києві можуть обмежувати дорожній рух в Києві через візит президентки Швейцарії, повідомило Управління державної охорони України.

«З 20 до 23 липня у зв’язку з державним візитом в Україну Президентки Швейцарської Конфедерації Симонетти Зоммаруги можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на ділянках окремих вулиць міста Києва у Дарницькому, Печерському, Шевченківському, Подільському, Дніпровському районах, а також на Бориспільському шосе», – заявили в УДО.

В Управлінні державної охорони пояснили, що державну охорону забезпечують главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій відповідно до закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і положення про державний протокол та церемоніал України, затвердженого указом президента України від 22 серпня 2002 року №746/2002.

В Офісі президента України повідомили, що програмою візиту передбачені переговори глав держав у форматі віч-на-віч та у складі делегацій. Також «заплановані обговорення широкого спектру питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені».