США: партії проводять праймеріз у п’ятьох штатах на виборах до законодавчих органів

Республіканська та Демократична партії проводять праймеріз у п’ятьох штатах на виборах до законодавчих органів.

Голосування проводять в Мічигані, Канзасі, Аризоні, Міссурі та північнозахідному штаті Вашингтон.

У бюлетенях серед іншого будуть імена члена Палати представників США Рашиди Тлаїб та консервативного республіканського кандидата, колишнього секретаря Канзасу Кріса Кобаха, якого підтримує президент США Дональд Трамп.

Тлаїб – одна з перших двох мусульманок в американському Конгресі. Вона намагається переобратися в 13-му районі в найбільшому місті Мічігану Детройті та навколо нього.

Її кандидатуру підтримують робочі спілки, колишній потенційний кандидат в президенти від Демократичної партії Берні Сандерс та спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.