Офлайн та онлайн: цьогорічний «Пробіг під каштанами» до Дня Києва відбудеться у двох форматах

У столиці 30 травня відбудеться щорічний благодійний спортивний 28-й «Пробіг під каштанами», який відбудеться в офлайн та онлайн форматах, повідомила пресслужба КМДА.

«Пробіг під каштанами» відбудеться у День Києва, 30 травня, з 07:00 до 15:00 за маршрутом: Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вулиця Саксаганського – вулиця Володимирська – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – майдан Незалежності», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на старт можна долучитися на майдані Незалежності з дотриманням карантинних правил та обмежень.

«Обов’язковим є правильно одягнена маска та відстані між учасниками, рекомендовано мати із собою окуляри, інші засоби індивідуального захисту, враховуючи епідемічну ситуацію в столиці. Online зможуть долучитися всі охочі, незалежно від часу та місця участі. Для цього необхідно завантажити безкоштовний мобільний додаток Strava, зареєструватися в ньому та долучитися до групи «Пробіг під каштанами». У день заходу до 11:00 слід вийти на прогулянку або пробіжку, відкрити додаток, натиснути старт, через 5 км – фініш», – розповіли у КМДА.

«Пробіг під каштанами» був започаткований у 1993 році і став традиційною частиною святкування Дня Києва. Зібрані під час цієї події внески йдуть на закупівлю медичного обладнання.