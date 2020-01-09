В Україні розпочалася реєстрація на пробне ЗНО

Розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), яке може пройти кожен охочий, а не тільки школярі, повідомляє 9 січня Міністерство освіти та науки.

«До 24 січня кожен охочий може зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Участь у тестуванні – не обов’язкова, але допомагає учасникам краще підготуватися до реального ЗНО. Так, воно дає можливість правильно розрахувати час на вирішення тестів, заповнення бланків відповідей, зрозуміти, як відбувається процедура на практиці, об'єктивно оцінити власний рівень знань, психологічно налаштуватися на проходження тестування тощо», – ідеться в повідомленні.

Пробне ЗНО відбуватиметься у дві сесії: 21 березня – з української мови та літератури; 28 березня – з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

Участь у пробному ЗНО є платною послугою. Кожний регіональний центр визначає її вартість самостійно, враховуючи, зокрема, витрати на друк і комплектуванням матеріалів, оплату праці працівників, долучених до організації тощо.