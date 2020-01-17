На пробне ЗНО зареєструвалися понад 65 тисяч учасників – центр оцінювання якості освіти

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що на пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися понад 65 тисяч учасників.

«За тиждень завершиться реєстрація для участі в пробному ЗНО. За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 17 січня сформовано 261469 заявок на участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Для складання тесту з української мови і літератури подано 135862 заявки, математики – 45398 , історії України – 28071, англійської мови – 32580», – йдеться в повідомленні.

За даними центру, із зареєстрованих 65890 осіб, більшість (48 816) виявили бажання складати пробне тестування із двох предметів.

3 січня в Україні розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Вона триватиме до 24 січня. Вартість пробного ЗНО коливається від 138 до 150 гривень в залежності від регіону.