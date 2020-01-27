У Дніпрі «Приватбанк» виставив на продаж комплекс, де розташований «будинок Брежнєва»

«Приватбанк» виставив на продаж половину адміністративно-громадського комплексу на Крутогірному узвозі в центрі Дніпра, на території якого розташований будинок, відомий як «будинок Брежнєва». Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі банку.

Стартова ціна лота – майже 98 мільйонів гривень. Аукціон на майданчику OpenMarket призначений на 4 лютого.

Як уточнив Радіо Свобода речник «Приватбанку» Олег Серга, цей комплекс є заставним майном. Інформацію про колишнього власника в банку не оприлюднюють.

«Наше завдання – реалізувати заставне майно на умовах, найбільш вигідних для банку», – сказав Олег Серга.

До складу комплексу на Крутогірному входить колишня резиденція генсека КПРС Леоніда Брежнєва, де він жив, коли ще обіймав посаду першого секретаря Дніпропетровського обкому. Там свого часу також жили інші місцеві партійні діячі.