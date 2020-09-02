Продажі конструкторів Lego значно зросли на тлі COVID-19

Данська компанія іграшок Lego зафіксувала зростання продажів за останні півроку – на тлі пандемії коронавірусної інфекції.

Як повідомила компанія 2 вересня, загальний обсяг продажів зріс на 7%, до 15,7 мільярда крон (це близько 2,5 мільярда доларів) порівняно з аналогічним періодом минулого року. Операційний прибуток зріс на 11%, а чистий прибуток, який включає всі потенційні фінансові статті, включно з податковими платежами, впав лише на 1%.

«Я дуже радий за добрий результат, попри спалах коронавірусної інфекції», – сказав генеральний директор Lego Нільс Крістіансен агентству Associated Press.

Компанія Lego зафіксувала двозначне зростання продажів у своїх основних ринкових групах, включно з Америкою, Західною Європою та Азією.

Приріст операційного прибутку був зумовлений значним обсягом продажів, компенсованим інвестиціями в довгострокові ініціативи щодо зростання та вищими витратами на перевезення, пов’язаними з доставкою продукції після тимчасового закриття заводів у Мексиці та Китаї.

Головний офіс компанії розташований у Біллунді, на заході Данії. Lego виробляє в Мексиці продукцію для своїх американських ринків, в Китаї – для азійського, а виробництво в Європі здійснюється на заводах у Чехії та Данії.