«Назустріч сонцю»: в Україні стартував проект із дослідження «української глибинки»

1 жовтня в Україні стартував проект «Назустріч сонцю», мета якого – дослідити, як живе та які проблеми має «українська глибинка», а також знайти там успішних людей, які змінюють своє життя і життя громади на краще. Із цих окремих людських історій учасники проекту планують створити спільну історію «позитивної України», розповіла Радіо Свобода координаторка проекту Анна Полянська.

«Назустріч сонцю» вирушили четверо осіб, кожен із них має свій маршрут: ветеран бойових дій Євген Ярило («Воїн») іде на схід, бізнесмен Олександр Пазинюк («Підприємець») – на захід України, художник Владислав Булгаков («Митець») вирушив на південь, а Андрій Каштур («Філософ») – на захід країни.

«Кожен із чотирьох мандрівників проходить до 30 кілометрів на день по своєму маршруту, спілкуючись по дорозі з пересічними українцями і записуючи історії тих з них, хто видається їм цікавим, хто досяг певного успіху. Ключовий критерій відбору історій – це дія, яку нині творить людина, спільнота чи компанія та яка у результаті позитивно впливає на їхнє майбутнє», – пояснює Полянська.

Маршрути проекту:

Північний трек #НазустрічСонцю поєднує населені пункти: Сеньківка-Сновськ-Корюківка-Мена-Сосниця-Батурин-Конотоп-Ромни-Лохвиця-Лубни-Гребінка-Драбів-Золотоноша-Панське-Черкаси-Сміла-Шпола.

Східний трек #НазустрічСонцю поєднує населені пункти: Олександро-Каліново, Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Словянськ-Покровськ-Дніпро-Партизанське-Могилів-Кобеляки-Кременчук-Світловодськ-Чигирин-Олександрівка-Шпола.

Західний трек #НазустрічСонцю поєднує населені пункти: Шегині-Мостиська-Судова Вишня-Городок-Львів-Винники-Золочів-Зборів-Тернопіль-Волочиськ-Хмельницький-Летичів-Літин-Вінниця-Немирів-Гайсин-Умань-Тальне-Шпола.

Південний трек #НазустрічСонцю поєднує населені пункти: Ізмаїл-Лиман-Затока-Кароліно-Бугаз-Одеса-Коблево-Миколаїв-Кропивницький-Іванівка-Межигорка-Шпола.

Проект втілюється упродовж жовтня, він має позапартійний характер, його меценатами виступили низка українських і міжнародних компаній.