Погода на 17 листопада: вночі очікуються заморозки, вдень – місцями мокрий сніг

У більшості регіонів України в ніч на вівторок, 17 листопада, очікуються заморозки, вдень – місцями мокрий сніг. Про це повідомили у Гідрометцентрі.

Найтепліше буде на заході України та в Одеській області. Вночі там прогнозують +3…6 градусів, вдень – до +10, дощитиме. У Криму вдень до +8 градусів, хмарно.

На решті території вночі -4…+1 градус, вдень -3…+3. Мокрий сніг вдень прогнозують у Житомирській, Київській, Луганській та Донецькій областях.

У Києві 17 листопада синоптики прогнозують вночі заморозки до -1, вдень – -1…+1, можливий мокрий сніг.