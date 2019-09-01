Погода: в понеділок на Західній Україні пройдуть дощі, в решті регіонів – без опадів

Початок осені обіцяє бути теплим по всій території України, повідомляє Укргідрометцентр. За даними центру, 2 вересня у західних областях – Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській, Львівській, Рівненській, Закарпатській – вдень пройдуть дощі, водночас температура місцями підніматиметься до 31 градусу вдень.

В решті регіонів опадів не очікується, температура коливатиметься від 28 до 30 градусів, однак у Миколаївській та Херсонській областях може підніматися до 32-х.

3 вересня дощі поширяться також на Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку, Житомирську та Київську області.

Синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує в понеділок суху малохмарну погоду «практично всюди».

«Температура повітря ще всміхається літу, озираючись, вивертаючи шию, +28 – +32 градуси. Але нічна та ранкова вже смикають за руку вперед, в осінь, +12 – +17 градусів», – порівнює вона.

Втім, вже в середу 4 вересня Укргідрометцентр передбачає помітне зниження температури на заході та півночі України до 23-24 градусів тепла вдень.

При цьому на півдні та сході температура вдень 4 вересня лишається високою: 28 – 31 градус за Цельсієм у східних областях та в Криму, до 32 градусів – у Херсонській області. У Миколаївській та Одеській областях очікується до 28-29 градусів тепла, вдень – гроза і дощ.