Потепління несе в Україну антициклон, що насувається із заходу

Найближчої доби, 28 січня, погоду на більшій частині території України визначатиме антициклон, який принесе потепління, місцями сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

«Найближчої доби в Україну переміститься антициклон із заходу, майже по всій території країни опади припиняться, лише вночі у східних областях сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5–10 м/с», – йдеться в повідомленні відомства, оприлюдненому в неділю вранці.

Температура вночі у північних, центральних областях і в Харківській області 11–16°С, на решті територій 5–10° морозу (на узбережжі морів та на крайньому заході 1–6° морозу); вдень 2–7° морозу, на півночі Лівобережжя до 11° морозу, у південних, західних, Житомирській та Вінницькій областях від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та півдні Одеської області до 6° тепла.

У Києві – без опадів; температура вночі 11–13°, вдень 2–4° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 28 січня найвища температура повітря вдень була 7,5 у 1983 і 1990 роках, а найнижча вночі – 23 морозу – в 1892 році.