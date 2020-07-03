Росія: обвинувачення просить для журналістки Прокоп’євої 6 років в’язниці

У російському Пскові державний обвинувач Наталія Мелещеня запросила для журналістки Світлани Прокоп’євої 6 років в’язниці і заборону на право займатися журналістикою протягом 4 років. Про це повідомляє «Север.Реалии».

Адвокати Прокоп’євої Тумас Місакян, Віталій Черкасов і Тетяна Мартинова під час дебатів відзначили, що у захисту викликають питання експертизи, які провели психолог Ольга Якоцуц і лінгвіст Юлія Бойкова. Раніше адвокати просили виключити експертизу Якоцуц і Бойкової, пославшись на факти підроблених документів. Однак суд відмовився.

Черкасов нагадав, що кілька незалежних фахівців не побачили «мовних засобів позитивної оцінки терактів». Захист зазначає, що у тексті Прокоп’євої немає ознак виправдання тероризму.

Адвокат Тетяна Мартинова зазначила, що ніякого умислу у діях Прокоп’євої немає. «Під час усього процесу державний обвинувач не поставив жодного питання експертам, а самі експерти не відповіли на питання, чи є в діях Прокоп’євої виправдання тероризму. А, між тим, під час попереднього слідства слідчий зібрав 12 томів кримінальної справи, і все тому, що комусь щось здалося», сказала Мартинова.

Адвокати попросили суд виправдати журналістку.

Кримінальну справу про виправдання тероризму порушили проти Світлани Прокоп’євій у лютому 2019 року, після того, як вона в ефірі «Эха Москвы в Пскове» розмірковувала про теракт в управлінні ФСБ по Архангельській області, де в жовтні 2018-го року влаштував вибух 17-річний Михайло Жлобіцький.

Прокоп’єву підтримали журналісти, міжнародні правозахисні організації, політики та громадські діячі у Росії та інших країнах.

Союз журналістів Петербургу вимагає припинити кримінальну справу Прокопьевой. Союз заявив, що за їхньою ініціативою провели додаткові експертизи висловлювань журналістки.

Незалежні експерти не знайшли у словах Світлани Прокоп’євої виправдання тероризму. У грудні 2019 року суд повернув кримінальну справу проти журналістки на дорозслідування. Слідчі засумнівалися у результатах першої експертизи, тому нові фахівці провели повторну експертизу