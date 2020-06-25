Прокуратура АРК арештувала 18 суден, котрі заходили у порти окупованого Криму

Прокуратура Автономної республіки Крим почала процес звернення до суду з клопотаннями про накладення арешту на судна, які заходили у порти окупованого півострова.

«Наразі, вже накладені арешти на 18 суден-порушників», – мовиться у повідомленні.

Прокуратура планує звернутися до українського бюро Інтерполу, щоб кораблі-порушники були внесені до бази розшуку, а також направити запити до інших держав про міжнародну правову допомогу для виконання арештів.

За даними прокуратури, за останні роки спостерігається істотне зменшення кількості іноземних суден, які заходять в закриті порти Криму: зі 162 до 15.

«Іноземні судна з провідних морських держав до Криму не заходять. Натомість, порушують законодавство переважно судна під прапором Росії, інколи – Сирії, Єгипту, Лівану, тобто країн, з якими відсутня міжнародна співпраця на цьому напрямі», – повідомили у прокуратурі.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинило функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.

19 лютого 2018 року Україна подала до Міжнародного трибуналу ООН меморандум про порушення Росією положень Конвенції ООН з морського права.