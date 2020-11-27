Прокуратура АРК оголосила підозру російському військовому посадовцю з Криму

Прокуратура АР Крим і Севастополя повідомила про підозру російському військовому комісару в Чорноморському і Роздольненському районах Криму. Як повідомляє пресслужба відомства, його звинуватили в порушенні законів і звичаїв війни.

Згідно з даними прокуратури, він примушував кримчан служити в збройних силах Росії. Санкція статті передбачає покарання на строк від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний після анексії півострова в 2014 році зламав присягу на вірність народу України і перейшов на військову службу до армії Росії. Згодом, у 2016 році, обійнявши посаду «військового комісара Криму в Чорноморському і Роздольненському районах», підозрюваний безпосередньо розробляв план і забезпечував проведення примусових призовних компаній. Отже, «військовий комісар», реалізуючи незаконні «укази» вищого керівництва держави-окупанта, організовував 8 призовних кампаній кримчан на строкову службу до Збройних сил Росії», – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, зазначені дії підозрюваний скоював всупереч статті 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни в 1949 році, що категорично забороняє державі-окупанту примушувати цивільне населення служити в її збройних силах.

У червні цього року прокуратура оголосила про підозру військовому комісару Євпаторії та Сак через «примус кримчан служити в збройних силах Росії».