Прокуратура АРК передала до суду справу щодо судді з Криму за рішення проти Ільмі Умерова

Прокуратура АРК і Севастополя направила до суду обвинувальний акт щодо судді, який причетний до переслідування заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, повідомляє пресслужба наглядового відомства.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений сприяв становленню окупаційної влади Росії та брав безпосередню участь у реалізації політики держави-окупанта, спрямованої на переслідування громадян України, незгодних з окупацією півострова», – йдеться у повідомленні.

За цими даними, суддя підконтрольного Росії Бахчисарайського районного суду незаконно використовував законодавство Росії, зокрема, при розгляді адміністративних протоколів, які були складені проти одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу за участь у зазначеному представницькому органі.

Наразі підозрюваного оголосили в розшук. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років. Ім’я та прізвище судді не вказані.

Раніше прокуратура АРК повідомила про підозру судді, який в анексованому Росією Криму виносив вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову. Йшлося про суддю Сімферопольського районного суду Криму.

У 2016 році слідчі ФСБ порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня 2017 року засудив Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонили два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. Умеров називав порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила засуджених у Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і передала їх Туреччині, пізніше Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.