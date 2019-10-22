Прокуратура АРК повідомила про підозру судді, який оголошував вирок Умерову

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру судді підконтрольного Кремлю Сімферопольського районного суду, який оголошував раніше вирок заступнику голови Меджлісу кримських татар Ільмі Умерову.

«У перебігу провадження досудового розслідування отримані докази причетності «судді» до порушення права на справедливий і офіційний судовий процес, передбачене ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року і ч. 4 ст. 75 Протоколу I до Женевських конвенцій 1949 року стосовно проукраїнського активіста за його виступ у прямому ефірі на одному з телеканалів, під час якого він висловив позицію про необхідність повернення Україні територій АР Крим, Донецької та Луганської областей», – йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними відомства, згаданий суддя у травні-вересні 2017 року розглядав матеріали кримінальної справи, «порушивши при цьому право обвинуваченого використовувати всі необхідні права та засоби захисту».

«27 вересня 2017 року виніс «вирок», згідно з яким визнав активіста винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 280.1 Кримінального кодексу Росії, тобто публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії», – йдеться у повідомленні.

Прокуратура не називає імені судді. Як передає проект Радіо Свобода Крим.Реалії, йдеться про Андрія Кулішова, який виніс вирок заступнику голови Межліса кримськотатарського народу Ільмі Умерову.

У 2016 році слідчі ФСБ порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, тримання в психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало великий громадський і міжнародний резонанс.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня 2017 року засудив Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонили два роки займатися публічною діяльністю і виступати у ЗМІ. Умеров називав порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила засуджених у Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і передала їх Туреччині, пізніше Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.