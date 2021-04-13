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13 квітня 2021, Київ 18:31
Новини | Події

У Києві завідувач патологоанатомічним відділенням та лікар вимагали гроші за видачу тіл померлих – прокуратура

У прокуратурі заявили, що слідчі дії тривають. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до корупційної схеми

У Києві затримали завідувача патологоанатомічним відділенням та лікаря однієї із столичних лікарень під час вимагання ними коштів за видачу тіла померлої від COVID-19. Про це повідомили у міській прокуратурі.

«За даними слідства, вказані працівники лікарні систематично вимагали від родичів померлих осіб грошові кошти за прискорення проведення розтину тіл, зберігання їх у холодильних камерах, миття, одягання та підготовку до поховання. При цьому послуги, за які працівники лікарні брали гроші, згідно з нормативно-правовими актами МОЗ України надаються безоплатно», – мовиться у повідомленні прокуратури.

Вирішується питання щодо повідомленні затриманим про підозру в одержанні неправомірної вигоди (частина 3 статті 368 КК України) та обрання запобіжних заходів.

У прокуратурі заявили, що слідчі дії тривають. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до корупційної схеми.

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