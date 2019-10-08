Прокуратура Києва оголосила підозру колишньому депутату Верховної Ради

Прокуратура міста Києва оголосила про підозру колишньому депутату четвертого-восьмого скликань у справі про розкрадання з «Укрсиббанку» у 2008–2018 роках, повідомила 8 жовтня пресслужба прокуратури.

Колишнього депутата підозрюють у тому, що він організував схему, яка дозволила шахрайським шляхом отримати кредити «Укрсиббанку» на загальну суму 1,1 мільярда гривень та завдати цьому банку збитків на цю ж суму.

«За результатами слідства колишньому народному депутату оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та за ч.3 ст.27 ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа, що видається чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, і який надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами, за попередньою змовою групою осіб)», – вказано в повідомленні.

Імені колишнього депутата в повідомленні не називають.

У прокуратурі нагадали, що раніше у межах цього кримінального провадження повідомили про підозру генеральному директору Корпорації «АИС», а також топ-менеджерам ПП «Імпульс-В».