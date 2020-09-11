Поміняли назву і скоротять кадри: столична прокуратура розповіла про внутрішню реформу

У п’ятницю розпочала свою роботу новостворена Київська міська прокуратура, яка запрацювала замість ліквідованої Прокуратури міста Києва, повідомила пресслужба відомства 11 вересня.

«Але ми змінили не лише назву. Київська міська прокуратура буде меншою за кадровою чисельністю та складатиметься з працівників, які успішно пройшли всі етапи переатестації. Незабаром переатестацію проходитимуть й прокурори місцевих прокуратур», – йдеться в повідомленні.

У вересні минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформування органів прокуратури. Закон передбачає кадрове перезавантаження органів прокуратури шляхом атестації чинних прокурорів. Також законом передбачена ліквідація військових прокуратур і зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тисяч до 10 тисяч осіб.