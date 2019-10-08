Генпрокурор Рябошапка призначив Віктора Трепака своїм заступником

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Трепака своїм заступником, повідомив відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Наказ підписаний 8 жовтня, ідеться в повідомленні.

Віктор Трепак у 1997 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, а в 2002 році – Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України за спеціальністю «правознавство».

З 2000 року був призваний на військову службу в органи Служби безпеки України, де проходив її на оперативних і керівних посадах. З 2015 до 2016 року Трепак працював першим заступником голови СБУ, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Трепак відомий участю у розслідуванні справи «діамантових прокурорів» і передачею в травні 2016 року до Національного антикорупційного бюро України документів щодо так званої чорної бухгалтерії Партії регіонів.

З липня 2016 року по 31 серпня 2018 року – професор кафедри Національної академії Служби безпеки України, а з 1 вересня 2018 року по жовтень 2019 року – доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка. Кандидат юридичних наук. Учасник бойових дій на сході України.