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08 Жовтень 2019, Київ 11:06
Новини | Політика

Генпрокурор Рябошапка призначив Віктора Трепака своїм заступником

Віктор Трепак

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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Трепака своїм заступником, повідомив відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Наказ підписаний 8 жовтня, ідеться в повідомленні.

Віктор Трепак у 1997 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, а в 2002 році – Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України за спеціальністю «правознавство».

З 2000 року був призваний на військову службу в органи Служби безпеки України, де проходив її на оперативних і керівних посадах. З 2015 до 2016 року Трепак працював першим заступником голови СБУ, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

/**/ /**/ /**/ Президент Віктор Янукович (ліворуч) і прем’єр Микола Азаров. Київ, 13 грудня 2013 року
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Трепак відомий участю у розслідуванні справи «діамантових прокурорів» і передачею в травні 2016 року до Національного антикорупційного бюро України документів щодо так званої чорної бухгалтерії Партії регіонів.

З липня 2016 року по 31 серпня 2018 року – професор кафедри Національної академії Служби безпеки України, а з 1 вересня 2018 року по жовтень 2019 року – доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка. Кандидат юридичних наук. Учасник бойових дій на сході України.

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