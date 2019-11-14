Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження проти російських силовиків через обшук в анексованому Криму у кримського татарина, тренера з греко-римської боротьби і делегата Курултаю кримськотатарського народу VI скликання Ісмета Салієва.

«Разом зі слідчими приїхали представники правоохоронних органів у повній амуніції, у масках, зі зброєю. Всього до будинку Салієва під'їхало близько восьми автомобілів», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За інформацією відомства, за фактом обшуку розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.162 КК України (незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, з погрозою застосування насильства).

Раніше 14 листопада в селі Богатовка під Судаком російські силовики провели обшук у Ісмета Салієва. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів кримськотатарський активіст Заїр Смедля.

Цю інформацію на своїй сторінці у Facebook опублікувала і член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель, зазначивши, що обшук почався о 6 ранку 14 листопада.

У російських правоохоронних органах Криму про цей обшук не повідомляють. Інші пояснення і коментарі силових відомств відсутні.