Прокуратура розпочала провадження через зняття арешту з судна, яке видобувало пісок поблизу Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом ухвалення суддею завідомо неправосудного рішення (ч. 2 ст. 375 КК України).

«За даними прокуратури, суддею одного з районних судів Одеси 13 травня 2020 року винесене рішення щодо скасування арешту на судно у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобутку піску в заповідних зонах Чорного моря біля узбережжя Криму», ¬– ідеться в повідомленні.

Прокуратура вказує, що арешт був накладений цим судом ще 16 липня 2018 року як забезпечення відшкодування збитків через нелегальний видобуток природних копалин. Експертиза встановила, що збитки складають понад 140 мільйонів гривень.

Після передислокації органу досудового розслідування, Головного управління Нацполіції в Криму та Севастополі з Одеси до Херсона, адвокати власника у березні 2020 року звернулися саме до цього суду. У прокуратурі наполягають, що адвокати достовірно знали про непідсудність справи районному суду Одеси.

Прокуратура АР Крим повідомила, що оскаржить незаконне рішення районного суду в Апеляційному суді Одеської області. Діям судді буде надана відповідна правова оцінка, вказано в повідомленні.