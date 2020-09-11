Венедіктова призначила нового прокурора Львівщини

Львівську обласну прокуратуру очолив Антон Войтенко, повідомляє пресслужба відомства.

Рішення про його призначення Офіс генпрокурора ухвалив після того, як 10 вересня Ірина Діденко звільнилася з посади прокурора Львівської області.

За даними прокуратури, Антон Войтенко народився 22 жовтня 1984 року в Умані Черкаської області. Здобув юридичну освіту у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2007 року.

До призначення очільником Львівської обласної прокуратури, працював прокурором Рівненської області, а також обіймав різні посади у військовій прокуратурі Центрального регіону України.

Керівником прокуратури Львівщини Антона Войтенка призначено наказом Офісу Генерального прокурора з 11 вересня 2020 року терміном на 5 років.

Ірина Діденко очолювала прокуратуру Львівщини з жовтня 2019 року.