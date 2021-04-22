Промислове виробництво в першому кварталі впало на 2%, але в березні зросло – Держстат

Промислове виробництво в Україні в першому кварталі 2021 року порівняно з показниками відповідного періоду 2020 року скоротилося на 2%.

Водночас у березні промвиробництво показало зростання на 2,1% вперше від початку року, а скориговане на ефект календарних днів значення становить 2,4% (проти березня 2020 року), ідеться у даних Державної служби статистики.

У цілому за квартал у добувній промисловості та розробленні кар’єрів скорочення склало 2,8%, переробній промисловості – 3,3%, натомість у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зафіксоване зростання на 4,1%.