Депутати зробили перший крок з надання можливості українцям міняти місце реєстрації в режимі онлайн

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні закон про зміну місця реєстрації онлайн. За це рішення проголосував 251 народний депутат.

«Зміна місця реєстрації – одна з найпопулярніших та найскладніших в отриманні держпослуг. Кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а більше мільйона людей живуть без реєстрації взагалі. Щоб повідомити державу, де ви живете зараз, необхідно відстояти кілька черг та зібрати чимало паперових документів», – вказує на своєму сайті Міністерство цифрової трансформації України.

У відомстві кажуть, що кілька місяців працюють над втіленням зміни місця реєстрації в електронному режимі. В Мінцифри пояснюють: складність у зміні місця реєстрації – у відсутності взаємодії з центральною базою даних реєстрів, які велися в різних форматах – від журналів до файлів в Excel – та не були пов’язані між собою.

За даними Мінцифри, розроблено спеціальний модуль на базі Демографічного реєстру, який об’єднає всі дані про зареєстроване місце проживання громадян в Україні, що дозволить швидко отримувати інформацію.

Ухвалений законопроєкт, як очікують в уряді, остаточно скасує «штамп про прописку» та паперову довідку про місце проживання до ID-картки.

Коли Верховна Рада розглядатиме законопроєкт у другому читанні наразі невідомо.