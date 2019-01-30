Прорив греблі в Бразилії: кількість жертв зросла до 99

Кількість загиблих внаслідок прориву греблі в бразильському місті Брумадіньйо зросла до 99. Про це повідомив у мережі Twitter журналіст Bloomberg у Бразилії Дейвід Біллер.

За даними рятувальників, що продовжують працювати на місті трагедії, 259 людей вважаються зниклими безвісти.

Дамбу, що стримує відходи залізорудної шахти, прорвало 25 січня. Селевий потік затопив приміщення шахти і зруйнував кілька будинків, розташованих поблизу.

Міністерство навколишнього середовища Бразилії вже наклало на компанію Vale, власника шахти, штраф більш ніж у 66 мільйонів доларів.