На Дніпропетровщині попрощалися з дисидентом, громадським діячем і художником Іваном Шуликом. Жалобна церемонія, на яку зібралися його рідні, товариші й багаторічні однодумці, відбулася в храмі Різдва Пресвятої Богородиці на житловому масиві Червоний Камінь в Дніпрі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Шулик був однією з яскравих постатей проукраїнського руху в регіоні наприкінці 80-х-початку 90-х років. За інформацією голови обласного Товариства політв’язнів і репресованих Івана Дремлюги, з іменем Шулика пов’язане відродження обласної «Просвіти» 1988 року, створення обласного осередку Народного Руху 1989-го, проведення всіх масових заходів у Дніпрі, спрямованих на розхитування комуністичного режиму й здобуття незалежності.

16 липня 1991 року вперше у Дніпропетровську, на площі біля театру імені Шевченка, Шулик з однодумцями закріпив синьо-жовтий прапор, за що на нього відкрили два кримінальні провадження. Активістів побили, а сам Шулик оголосив публічне голодування.

28 серпня того ж року він організував підняття синьо-жовтого прапора при вході до міськради, а 29-го серпня – над будівлею.

Уродженець селища Петриківка на Дніпропетровщині, Шулик також був талановитим художником. Закінчивши поліграфічний інститут у Львові за фахом художник книги, він понад 20 років працював головним художником у театрах Дніпра, викладав у театрально-художньому коледжі, був володарем кількох театральних премій – міжнародної імені Владислава Клеха й регіональної «Січеславна» упродовж п’яти сезонів.

Поховали Шулика в його рідному селищі Петриківка.

Напередодні міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що Шулика удостоїли звання почесного громадянина міста. Цього рішення кілька громадських організацій Дніпра домаглися упродовж шести років.