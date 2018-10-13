У Києві відбувається просвітницький фестиваль «ІсторіяUA»

До Дня захисника України у Києві відбувається фестиваль «ІсторіяUA», завданням якого є ознайомлення українців з історією українського війська від доби козацтва дотепер, а також популяризація історії української державності до 100-річчя Української революції 1917-1921 років. Про це Радіо Свобода повідомив один з ініціаторів фестивалю, директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

За його словами, нинішній фестиваль продовжує традицію минулорічного подібного заходу, як тогоріч, так і нині про історію України розповідають науковці – учасники лекторію на історичні теми, мистецькі плакати («Військова еліта Української революції 1917-1921 років»), настільна гра («УПА: відповідь нескореного народу»), атлас «Мілітарна мапа Києва: переможні бої 1918 року» та книги з серії «Усна історія українсько-російської війни».

«Наші лекції та дискусії на історичну тематику виходять за межі шкільного та університетського курсів, вони ширші від того, що подають підручники і посібники. У допомогу вчителям та викладачам історії ми нині представили проект «ВідеоІсторія»: це дві 15-хвилинні лекції на тему створення УНР та боротьби УПА», – розповів В’ятрович кореспондентові Радіо Свобода.

У рамках фестивалю працюють дитячий майданчик, де діти пишуть листи-побажання для українських воїнів, та музичний майданчик, де у вечірній програмі – концерт за участю учасників проекту «Пісні війни», гуртів «Тартак», «Тінь сонця», співачки Христини Панасюк та інших популярних музикантів.

Серед організаторів фестивалю – Український інститут національної пам’яті, науковий «Експертний корпус», Київський національний університет імені Т.Шевченка та Запорізький національний університет.