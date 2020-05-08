У столиці Сербії поліція затримала 15 людей після сутичок під парламентом

Поліція в столиці Сербії Белграді затримала 15 людей після сутичок біля будівлі парламенту. Міністр внутрішніх справ Небойша Стефанович заявив, що депутати й активісти опозиційної ультранаціоналістичної партії «Двері» побили одного депутата від правячої коаліції й напали на кількох народних обранців та міністра охорони здоровʼя, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Президент Александар Вучич у зверненні до громадян назвав нападників «фашистськими фаланґами» й закликав всі політичні сили засудити насильство.

Лідер партії «Двері» Бошко Обрадович в будівлі парламенту заявив, що йдеться про «початок народного повстання проти влади» й закликав громадян до масових протестів.

За його словами, прихильники партії біля парламенту протестували проти внесення змін до виборчого закону, які стоять на порядку денному 8 травня.

Обрадович запевнив, що ніякої бійки не було і що депутати партії «Двері» лише захищали колегу, якій погрожував депутат від владної коаліції.

Опозиція вважає неконституційними зміни до законодавства за 40 днів до виборів, які призначені на 21 червня.

Лідера «Двері» на сесії 4 травня служба охорони силомиць винесла з парламенту, оскільки він дув у свисток біля трибуни й унеможливлював дебати. Всупереч забороні політичних та інших зібрань через COVID -19, увечері 7 травня кілька сотень людей вийшли на пікет біля резиденції глави держави у центрі Белграда.