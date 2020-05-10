Поліція у Німеччині затримала десятки людей, які протестували через карантинні обмеження

Поліція Німеччини повідомила, що десятки людей були затримані 9 травня в кількох містах країни під час акцій протесту проти обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу.

Поліція Берліна повідомила, що 86 людей були затримані після того, як почали жбурляти пляшки в правоохоронців під час демонстрації на Александерплац. Повідомляється, що принаймні один поліцейський був поранений.

У Дортмунді поліція заявила, що 23-річний чоловік напав на знімальну групу під час акції протесту. Нападдника затримали.

У Кельні поліція зафіксувала випадки, коли протестувальники закликали покупців знімати маски при вході в магазини.

У Мюнхені поліція через гучномовці зверталася до протестувальників з проханням дотримуватися правил соціального дистанціювання, щоб мінімізувати ризик зараження коронавірусом.

Протести у Німеччині тривають попри поступове послаблення карантину в останні тижні.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 10 травня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 в Німеччині перевищила 171 тисячу, 7,5 тисяч людей померли, понад 144 тисячі одужали.​