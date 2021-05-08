Збройні сили України вперше випробували імітатор для тренування підрозділів ППО

Збройні сили України вперше випробували імітатор для тренування підрозділів Протиповітряної оборони.

«Уперше у Збройних Силах України здійснено успішне випробування імітатора низьколітаючої повітряної цілі Flying Target-1 під час етапу навчальної бойової стрільби підрозділів протиповітряної оборони на Рівненському військовому полігоні. Імітатор низьколітаючої повітряної цілі FT-1 призначений для імітації одиночних і групових цілей у повітряному просторі для тренування підрозділів (розрахунків) протиповітряної оборони та радіолокаційних підрозділів Збройних Сил України», – розповіли в Міноборони.

Подібні вироби активно використовують в арміях країн-членів НАТО. Це перша вітчизняна продукція такого типу для українського війська, що дає змогу імітувати групову ціль, повітряну атаку двох-трьох ворожих літаків або безпілотних літальних апаратів одночасно, повідомили у відомстві.

Керування комплексом здійснює оператор з наземної станції, що дає змогу використовувати різні точки маршруту, виставляти політ низьколітаючої цілі в автоматичному та ручному режимах роботи. Посадка виробу здійснюється парашутним способом, передбачене й можливе приземлення «по-літаковому» в екстрених ситуаціях.