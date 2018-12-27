Проблем із проїздом на дорогах державного значення немає – «Укравтодор»

Зранку 27 грудня рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечений, повідомляють Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор»), а також Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Проблемні ділянки доріг на автодорогах М-03 «Київ-Харків» та Н-08 «Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь» розчищені. Важка інженерна техніка ДСНС України та снігоприбиральна техніка (Полтавського – ред.) облавтодору продовжують чергування та роботу на місцях можливого ускладнення руху», – ідеться в повідомленні ДСНС.

Водночас в «Укравтодорі» вказують, що рішення щодо заборони в’їзду до Полтавської області всіх видів транзитного транспорту залишається чинним. «Обмеження в русі транспорту в Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській областях – знято», – вказують в «Укравтодорі».

Також автодорожні служби повідомляють, що «погодні умови стабілізувались». «На більшій частині території України плюсова температура повітря, лише на сході -1-5°С, без опадів. Невеликий сніг спостерігається у східних та північно-східних регіонах та в гірських районах Карпат», – ідеться в повідомленні.

Рятувальники додають, що 25 і 26 грудня надано допомогу у буксируванні понад 1300 транспортних засобів, у яких перебувало близько 2 тисяч 600 людей.