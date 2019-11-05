Голова Дніпропетровської облради заявив про відставку

Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов заявив про відставку. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили у пресслужбі обласної ради.

Як зазначили у пресслужбі, посадовець написав заяву про відставку, але її має прийняти депутатський корпус. Невдовзі на сайті облради з’явиться розпорядження про скликання сесії, де розглянуть це питання. Її планують провести у п’ятницю, 8 листопада.

На своїй сторінці у Facebook Гліб Пригунов написав, що «мандат від демократичної коаліції перестав бути актуальним».

«Чотири роки тому, ми об’єдналися в демократичну коаліцію, аби усунути Партію Регіонів від керування процесами в області. І це нам вдалося. Але сьогодні багато партій, фракції яких представлені в обласній раді, не отримали підтримки мешканців області. Тому логічним би було провести позачергові вибори обласної ради, але ми зараз не маємо відповідного інструментарію. Останні шість місяців в облраді відбувається намагання підлаштуватися під загальноукраїнську політичну картину за умови підтримки «папередників». Хоча отримати недовіру від Партії Регіонів вважаю за позитивну оцінку своєї діяльності – значить, ми все робили вірно! Не хочу ставити колег по демократичній коаліції перед вибором: підтримати Партію Регіонів в цьому питанні чи ні…», – написав Пригунов.

Він також повідомив про свої плани залишитись у місцевій політиці.

8 листопада на позачерговій сесії депутати Дніпропетровської обласної ради планували голосувати за висловлення недовіри Глібу Пригунову.