Суд у Львові заарештував прикордонника, якого підозрюють у вбивстві колеги

Личаківський районний суд Львова заарештував на два місяці без права застави 20-річного прикордонника, якого підозрюють у вбивстві колеги, повідомила військова прокуратура.

Чоловіку інкримінують умисне убивство, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Прикордонника підозрюють в умисному вбивстві старшини відділення інспекторів прикордонної служби «Сянки» ВПС «Сянки» Мостиського прикордонного загону. За версією слідства, вдень 18 березня під час несення служби у прикордонному наряді підозрюваний здійснив одиночний постріл з отриманої ним зброї в прапорщика та наніс удари в різні частини тіла потерпілого. Від отриманої травми старшина помер дорогою до лікарні.