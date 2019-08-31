МВС: у Харківській області унаслідок вибуху загинув прикордонник

У Харківський області внаслідок вибуху загинув прикордонник, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
У відомстві розповіли, що прикордонний наряд Харківського загону ніс службу біля кордону з Росією.
«Близько 19-ї години 30 серпня в момент перепочинку та розігріву їжі стався розрив невстановленого поки вибухового предмету. Внаслідок цього військовослужбовець за контрактом отримав поранення в шию», – заявили в МВС.
35-річний інспектор прикордонної служби помер в автомобілі «швидкої».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ