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31 Серпень 2019, Київ 12:30
Новини | Події

МВС: у Харківській області унаслідок вибуху загинув прикордонник

35-річний інспектор прикордонної служби помер в автомобілі «швидкої»

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У Харківський області внаслідок вибуху загинув прикордонник, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

У відомстві розповіли, що прикордонний наряд Харківського загону ніс службу біля кордону з Росією.

«Близько 19-ї години 30 серпня в момент перепочинку та розігріву їжі стався розрив невстановленого поки вибухового предмету. Внаслідок цього військовослужбовець за контрактом отримав поранення в шию», – заявили в МВС.

35-річний інспектор прикордонної служби помер в автомобілі «швидкої».

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