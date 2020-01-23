Прикордонники не пустили в Україну трьох російських політиків

Українські прикордонники 22 січня не пустили в країну трьох російських політиків, які прибули у столичні аеропорти.

«Рейсом із Лондона у «Бориспіль» прибув громадянин Росії. Як з’ясувалося, росіянин є представником провладної політичної партії своєї країни – «Единая Россия», колишнім мером одного з облцентрів РФ. Підтвердити мету свого перебування закордонний політик не зміг, тому на підставі Закону України «Про прикордонний контроль» в нашу країну його не пропустили. Сьогодні вранці, 23 січня, росіянин вилетів з «Борисполя» у Німеччину», – розповіли у Державній прикордонній службі.

Ще двоє російських політиків не змогли пройти прикордонний контроль в пункті пропуску «Київ (Жуляни)». Вони прилетіли рейсом із Мінська. Один із росіян виявився представником «Единой России», інший – Комуністичної партії Росії. Обидва заявляли, що мають брати участь у конференції. Їх повернули до Білорусі зворотним рейсом.