У Прилуках викрили групу осіб, яка хотіла створити псевдоміськраду – СБУ

Служба безпеки України повідомила про викриття організованого угруповання, яке намагалося сформувати у Прилуках Чернігівської області псевдодержавне утворення «для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні».

«За попередніми даними слідства, учасники групи, до якої входило 9 місцевих жителів, намагалися створити у місті так званий «альтернативний» орган місцевого самоврядування. Для «легалізації» незаконної структури фігуранти розробили підроблені документи, у тому числі статут «міськради». Організатори групи створили власну сторінку в одній із соціальних мереж, де розміщували інформацію із закликами громадян приєднуватися до псевдодержавного утворення. Також агітатори планували «розформувати» місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування на території міста. Для цього вони поширили інформацію про створення так званої «ліквідаційної комісії», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, під час обшуків правоохоронці виявили оргтехніку, підроблені статутні документи, бланки, посвідчення, печатки, штампи, які «підтверджують протиправну діяльність».

Повідомляється, що відкрите кримінальне провадження через «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.