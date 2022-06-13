Російський удар по Прилуках: влада Чернігівщини каже про влучання трьох ракет

Російські війська у понеділок завдали ракетного удару по Прилуках Чернігівської області, повідомив голова тамтешньої ОВА В’ячеслав Чаус.

«Стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по Прилуках. Зафіксовано прильоти трьох ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється», – написав Чаус у Telegram.

Посадовець закликав громадян не зазначати місця прильотів.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська обстріляли з артилерії та мінометів позиції Сил оборони у районі Хрінівки Чернігівської області.

Прилуки на Чернігівщині розташовані за приблизно 150 кілометрів від Києва.