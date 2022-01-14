Син Єлизавети II принц Ендрю втратив військові звання і титул «Його королівська Високість»

Син королеви Великої Британії Єлизавети II принц Ендрю склав із себе військові титули та королівські обов’язки з патронажу, йдеться в оприлюдненій 13 січня заяві Букінгемського палацу. Крім того, як повідомляє BBC, він перестане використовувати титул «Його королівської високості» на офіційних заходах.

Заява Букінгемського палацу з’явилася на тлі цивільного процесу за участю принца Ендрю у США. Американка Вірджинія Джуффре звинувачує його в сексуальному насильстві і стверджує, що вона займалася з ним сексом, коли була неповнолітньою, з примусу американського бізнесмена Джеффрі Епштейна.

«Герцог Йоркський надалі не виконуватиме жодних державних обов’язків і захищатиме себе в цій справі як приватна особа», – заявили у Букінгемському палаці.

61-річний Ендрю заперечує звинувачення. Його адвокати намагалися зупинити цивільний процес у суді Нью-Йорка, проте напередодні стало відомо, що він таки відбудеться.

У 2019 році принц вже відмовився від виконання обов’язків члена королівської родини через цю справу.

У Великій Британії розслідування справи проти принца закрите. Газета Times повідомляла, що Ендрю може бути прихований від публіки всередині країни – за кордон йому не виїхати через ризик екстрадиції до США.