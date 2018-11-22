Мертве місто Прип’ять на годину «оживили» арт-інсталяцією

Інтерактивну цифрову скульптуру посередині покинутого міста Прип’ять у Чорнобильській зоні відчуження презентували ввечері 22 листопада її співавтори – українські та французькі митці.

Інсталяція, яка отримала назву ARTEFACT за мотивами творів братів Стругацьких, поєднує скульптурні елементи, систему екранів і проекторів, що транслюють зображення на будівлі покинутого міста, та елементи штучного інтелекту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Вона має не лише розповісти світові про Чорнобильську трагедію мовою сучасного мистецтва, а й привернути увагу до некритично сприйняття інформації та поширення фейків.

Із Прип’яті інсталяція вирушить до інших міст, та за межі України, і разом з нею автори проекту повезуть з собою курс лекцій з інформаційної безпеки й медіаграмотності.

Автори впродовж року збирали базу даних різноманітних звуків, які лунали або лунають в Чорнобильській зоні відчуження. Вони внесли їх до баз, які використовує світова музична індустрія й дозволили безкоштовно використовувати.

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На основі цих звуків митці-учасники проекту, серед яких номінант на «Греммі» Крістоф Етьє, написали кліп і саундтрек для інсталяції. В ньому зокрема можна впізнати кадри доаварійної Прип'яті та моментів евакуації, а також голос жінки, яка через міські гучномовці оголосила про радіаційну небезпеку.

Проект ARTEFACT є першою масштабною спробою мистецького переосмислення простору Чорнобиля, визнають в Держагентстві з управління зоною відчуження.

Дві третини фінансування проекту взяв на себе державний Український культурний фонд, оскільки саме цей проект переміг у конкурсі фонду.