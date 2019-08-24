Сергій Притула прокоментував ДТП з участю тещі, в якій постраждали мати і дитина

Шоумен і волонтер Сергій Притула прокоментував автомобільну аварію, яка днями сталася у Києві з участю матері його дружини, в результаті якої постраждали жінка і її малолітній син.

«Останні кілька діб моє прізвище зачастило у новинних стрічках у зв’язку з ДТП за участю моєї тещі. Хочу прояснити пару моментів. І я особисто, і моя сім’я, максимально щиро співчуваємо родині, котра постраждала внаслідок недолугого керування автомобілем мамою моєї дружини. Ні я особисто, ні моя дружина, не чинили спроби «порішати» питання з суддями чи прокурорами… Для вас цей інцидент – це буденність, а для двох родин – трагедія. Триває досудове слідство. Далі буде суд. Вони прояснять ситуацію і розставлять крапки над «і», – написав Притула на сторінці у Facebook.

Він заявив, що його сім’я готова «посильно долучитися до покриття витрат на лікування і реабілітацію постраждалої родини, в разі, якщо ця родина буде готова прийняти подібну допомогу».

«Здоров’я дитини та мами – це основний пріоритет у цій ситуації», – зазначив Сергій Притула.

22 серпня у Дарницькому районі Києва водійка позашляховика наїхала заднім ходом на жінку із 9-річним сином. У поліції заявили про її затримання і повідомлення про підозру за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. За повідомленнями у ЗМІ, за кермом перебувала теща Сергія Притули Лілія Сопельник.