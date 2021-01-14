У Києві на час локдауну тварин із притулку привозитимуть додому новим господарям безкоштовно

Під час локдауну (8-24 січня) тварин із притулку у Києві безкоштовно привозитимуть додому новим господарям, повідомила пресслужба Київміськадміністрації з посиланням на керівництво «Київської міської лікарні ветеринарної медицини».

«Ми пішли назустріч киянам, які вирішили взяти тварину з притулку, але не хочуть наражатись на небезпеку під час пандемії. Карантинні обмеження не повинні заважати творити добро та допомагати тваринам», – повідомила в.о. директорки лікарні Наталя Мазур.

Для того, щоб скористатися послугою транспортування тварини додому, необхідно обрати на сайті тварину, яка сподобалась, зателефонувати за номером: 098-828-14-14 або написати на сторінку у Facebook. Достатньо вказати ім’я тварини та домовитись про зручний час трансферу.

Тварин у нові домівки доставлятиме служба «Зоодопомога» із дотриманням усіх карантинних правил, запевнили у КМДА.

Повідомляється, що поки котів і собак транспортують лише у межах Києва.

«Разом із чотирилапим другом фахівці привезуть повний пакет документів на тварину. Безкоштовною послугою таксі для покинутих тварин від ветклініки можна скористатись до завершення зимового локдауну – 24 січня», – повідомили в КМДА.

За даними КМДА, торік кияни прихистили понад 750 безпритульних тварин із комунальних притулків.