Міністр освіти на науки України Лілія Гриневич погодила кандидатуру освітнього омбудсмена. Про це повідомляє прес-служба МОН.

За словами Гриневич, обирала вона з трьох кандидатур, запропонованих комісією міністерства.

«Зрештою, фінальним фактором під час прийняття рішення стало основне – це знання системи освіти на різних, зокрема управлінських, рівнях, а також розуміння цінностей та суті реформ, які розпочаті в освіті», – зазначила вона.

«Сергія Горбачова чекає важка і кропітка робота – після офіційного призначення він муситиме запустити роботу нового органу, що передбачає багато бюрократії. Окрім того, він має знайти та відібрати собі офіс працівників з 15 осіб», – додали у МОН.

Інститут освітнього омбудсмена було створено для «захисту прав здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників». Відповідну постанову уряд ухвалив ще в червні минулого року.