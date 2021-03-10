60-70% делегатів Львівського псевдособору були агентами КГБ – дослідники оприлюднили архівні документи

Дослідники розмістили у вільному доступі 33 документи про операцію з ліквідації Української греко-католицької церкви – Львівський псевдособор, який радянська влада організувала і провела 8-10 березня 1946 року. Псевдособор відбувався у Святоюрському храмі у Львові.

Оприлюднені документи свідчать, що 60-70% делегатів «собору» були агентами КГБ. Для проведення заходу сталінська влада виділила 400 тисяч рублів. Делегатів, яких відібрала для псевдособору спецслужба, забезпечили житлом і харчуванням, на їхнє утримання просили не шкодувати грошей. Опозиційних представників греко-католицького духовенства репресували перед проведенням операції, мовиться у повідомленні Центру досліджень визвольного руху.

Серед документів – наказ про призначення охорони учасникам псевдособору; довідка про відправлення телеграми між працівники НКГБ; світлини спільного святкування Водохреща УГКЦ та РПЦ 19 січня 1946 року; перелік прізвищ священників, що мали бути запрошені на псевдособор; спецповідомлення про реакцію духовенства і населення на Львівський «собор»; доповідна записка Микиті Хрущову про стан греко-католицької церкви після «собору».

Спецслужби ретельно перевіряли делегатів «собору» і звітували керівництву про їхні настрої. Так, наприклад, опозиційно налаштованим делегатом став священник, який зізнався в докорах сумління через участь у псевдособорі. В одному із документів є донесення, що папа Римський призначив кардиналом ув’язненого Йосифа Сліпого, а це занепокоїло радянські спецслужби через можливі міжнародні «ускладнення».

У доповідній записці Микиті Хрущову повідомляли про різні реакції населення і духовенства на Львівський «собор», зокрема про те, що один зі служителів разом із прихожанами плакав від розпачу під час богослужіння. Наводилися приклади переслідування греко-католиків, що збиралися по домівках.

Українська інтелігенція сприйняла псевдособор вороже. У повідомленні НКГБ є свідчення професора Івана Крип’якевича: «Більшовики знущаються над церквою і взагалі над всіма галичанами. Ми всі почуваємося в окупованій країні... Прийдеться або тікати зі Львова, або повіситися...».

Після тривалої підготовки агентури 8-10 березня 1946 року у Львові реалізували план псевдособору: скасували унію з Римо-католицькою церквою і Греко-католицька церква вийшла з підпорядкування Ватикану і перейшла під владу Російської православної церкви.

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Центр досліджень визвольного руху опублікував колекцію «Львівський псевдособор 1946 року у документах НКВД» спільно з Архівом служби безпеки України на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

Електронний архів на сьогодні містить понад 25 тисяч оцифрованих архівних документів, доступних для завантаження.