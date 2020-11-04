Жителі Пуерто-Рико проголосували за приєднання до США

Жителі Пуерто-Рико, неінкорпорованої території в Карибському морі, проголосували на референдумі 3 листопада за входження до складу США на правах 51-го штату. За це проголосували 52 відсотки населення за результатами підрахунку 88 відсотків голосів, передає газета Caribbean Business.

На голосування було поставлене запитання: «Чи має Пуерто-Рико бути негайно прийняте до складу США як штат?» Указ про проведення референдуму підписала в травні губернатор території Ванда Васкес Гарсед.

Пуерто-Рико була передана США від Іспанії в 1898 році. Жителі території мають американське громадянство, але не можуть голосувати на президентських виборах і не мають представництва в Конгресі. Референдум про приєднання в 2020 році став п’ятим із 1967 року. Рішення про включення до складу США мають ухвалити американські законодавці.