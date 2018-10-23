Україна та Польща обговорюють можливість збільшення прикордонних пунктів пропуску удвічі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що обговорив із міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем можливість збільшення прикордонних пунктів пропуску з чотирьох до вісьмох.

«Нам важливо зробити оновлення нашої прикордонної інфраструктури, причому не тільки пунктів пропуску, але й під'їзних доріг, всього, щоб реально кожен розумів, що він може перетнути кордон реально за 15-20 хвилин, щоб кордону майже не було», – сказав Клімкін.

Згідно з інформацією на сайті Державної прикордонної служби України, між Україною та Польщею існує 14 залізничних та автомобільних пунктів пропуску. Востаннє нові КПП відкривали у 2003 році – тоді роботу почали залізничні пункти контролю Лудин та Ізов у Волинській області.