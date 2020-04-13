Путін визнав, що ситуація з коронавірусом у Росії «змінюється на гірше»

Президент Росії Володимир Путін визнав 13 квітня, що ситуація з коронавірусом у Росії «змінюється на гірше», і додав, що можливе залучення ресурсів міністерства оборони для подолання кризи.

Путін в онлайн-спілкуванні з високопосадовцями, яке транслювалося державним телебаченням, заявив, що наступні кілька тижнів будуть вирішальними в боротьбі Росії за уповільнення темпів епідемії. «Усі можливості, включно з можливостями міністерства оборони Росії, також можуть бути використані, якщо виникне потреба», – сказав Путін.

12 квітня влада оголосила про обмеження на великодні церковні служби в Москві і навколо російської столиці, щоб стримати поширення хвороби. Російська православна церква, яка цього року буде відзначатиме Великдень 19 квітня, наказала своїм священникам не допускати великих скупчень людей у тиждень, що передує святу.

Загальне число виявлених інфікованих у Росії станом на ранок 13 квітня становить 18 тисяч 328, цей показник зріс за останню добу на 2 тисячі 558. Померли в Росії від коронавірусної інфекції, за останніми даними, 148 людей. Критики в Росії та за кордоном припускають, що справжнє число є вищим за цифри офіційної статистики.