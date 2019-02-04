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04 Лютий 2019, Київ 08:39
Новини | Міжнародні

Путін, Ердоган та Роугані проведуть у Сочі саміт щодо Сирії

Лідери Росії, Ірану та Туреччини проводять регулярні зустрічі щодо Сирії

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Лідери Росії, Ірану та Туреччини Володимир Путін, Хасан Роугані та Реджеп Тайїп Ердоган планують зустрітися на російському чорноморському курорті Сочі 14 лютого, щоб обговорити ситуацію в Сирії, повідомляють турецькі та російські державні ЗМІ.

Російська телекомпанія НТВ заявила, що лідери обговорять ситуацію навколо так званої зони деескалації навколо Ідліба в Сирії та очікуваного виведення американських військ. Три країни заявили, що прагнуть політичного виходу з семирічної громадянської війни в Сирії.

Москва і Тегеран підтримують сирійського президента Башара Асада, а Туреччина і Сполучені Штати – різні групи повстанців.

Кілька раундів переговорів за останні роки не змогли припинити бойові дії, які забрали життя понад 400 тисяч людей, змусили мільйони стати біженцями і спустошили багато історичних місць по всій країні.

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