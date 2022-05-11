Путін призначив в.о. губернаторів п’яти регіонів після того, як попередники пішли у відставку

Президент Росії Володимир Путін призначив виконувачів обов’язків губернаторів п’яти регіонів країни через кілька годин після того, як їхні попередники оголосили про відставку.

11 травня Кремль повідомив, що напередодні Путін зустрівся з чиновниками, яких призначив виконувачами обов’язків губернаторів Кіровської, Рязанської, Саратовської та Томської областей, а також Республіки Марій Ел.

Хоча Путін часто змінює керівників регіонів напередодні виборів, аби висунути сильніших кандидатів, яких підтримує Кремль, нинішній такий крок викликав припущення, що Путін може бути розчарований неспроможністю російської армії швидко перемогти Україну після повномасштабного вторгнення.

Так, у ході кадрових змін Путін призначив виконувачем обов’язків губернатора Рязанської області Павла Малкова, голову Агентства статистики, Романа Бусаргіна – виконувачем обов’язків губернатора Саратовської області, Олександра Соколова – в.о. губернатора Кіровської області, Володимира Мазура – в.о. губернатора Томської області, а Юрія Зайцева – в.о. глави Республіки Марій Ел.

Усі п’ятеро відомі як ревні прихильники Путіна.

Місцеві вибори в Росії призначені на 11 вересня.